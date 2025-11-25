الري عن تنفيذ 327 إزالة لمخالفات على فرع رشيد: موجودة في أراضي طرح النهر ومعظمها مبان سكنية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة نفذت 327 إزالة لمخالفات متنوعة على فرع رشيد في محافظات: البحيرة والقليوبية والمنوفية، وذلك في إطار المشروع القومي لضبط النيل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن المباني والمنشآت المخالفة واقعة في أراضي طرح النهر، والذي يعد جزءًا من مجرى نهر النيل.

وأضاف: «لا نتحدث عن منشآت أو مبانٍ للأهالي مقامة على أراضٍ مجاورة لنهر النيل، وإنما أراضي الطرح التي تتعرض للغمر بالمياه بشكل طبيعي كل عام؛ نتيجة لارتفاع مناسيب المياه».

ونوه أن هذه المخالفات قديمة وقائمة منذ عشرات السنوات؛ لكن الدولة قررت التعامل معها بحسم والتخلص منها تمامًا، لضمان الإدارة المثلى لمجرى نهر النيل.

وأشار إلى أن معظم تلك المخالفات مبانٍ سكنية لأفراد متعدين على تلك الأراضي، موضحًا أن الوزارة نشرت العديد من الصور والفيديوهات توثق عمليات الإزالة.

وفي إطار المشروع القومي لضبط النيل، نفّذت الجهات المختصة إزالة 327 تعديًا على فرع رشيد بمحافظات البحيرة والقليوبية والمنوفية، وذلك ضمن المرحلة العاجلة ذات الأولوية الأولى، والتي شملت مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل مجرى النهر.

وتجري حاليًا الاستعدادات لإطلاق الموجة الجديدة من الإزالات خلال الفترة المقبلة، استكمالًا للجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي. وتتم عمليات الإزالة وفق إجراءات قانونية صادرة بشأن تلك المخالفات، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ بشكل منظم وآمن.