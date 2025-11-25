نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أوكراني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تؤيد الخطوط العريضة لإطار العمل من أجل السلام، في أعقاب المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، موضحًا أن بعض النقاط الأكثر حساسية في الإطار لا تزال قيد المناقشة بين رئيسي البلدين.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وافقت على مقترح إنهاء الحرب مع روسيا، مع وجود «تفاصيل ثانوية» فقط عالقة، فيما شدد زيلينسكي على أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل اعتماد الاتفاق بشكل نهائي.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أثناء زيارة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول إلى أبوظبي لعقد اجتماعات مع مسؤولين روس بشأن مقترح إدارة ترامب: «وافق الأوكرانيون على اتفاق السلام. هناك بعض التفاصيل الثانوية التي يتعين تسويتها، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام»، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.