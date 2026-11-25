أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن مستشفى طب وجراحة العيون الجديد بالزقازيق يمثل صرحا طبيا متكاملا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، حيث يستقبل أكثر من 10 آلاف مريض شهريا، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الطبية والتوسع في تقديم التخصصات العلاجية.

وأشاد المحافظ، في بيان اليوم، بجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن المستشفى يسهم في دعم الطاقة الاستيعابية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبنى الجديد لمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، وتم إنشائه على مساحة 3200 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 طوابق علوية.

وأضاف أن المبنى يضم عيادات خارجية وأقساما داخلية بطاقة استيعابية تبلغ 22 سريرا، و4 غرف عمليات مجهزة، وغرف إفاقة، وصيدليات، وخدمات معاونة، كما تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية بغرف الكشف والعيادات الخارجية وغرف الفحوصات، إلى جانب أجهزة متخصصة للكشف المبكر عن أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء.

وأشار إلى تشغيل عيادة الأسنان بالمستشفى، وبدء استقبال الحالات يوميا، فضلا عن استحداث جراحات شبكية العين لأول مرة بالمستشفى، إلى جانب تقديم مختلف جراحات العيون، ومنها جراحات المياه البيضاء والمياه الزرقاء والحول والكيس الدمعي، فضلا عن جراحات اليوم الواحد، بما يتيح تقديم خدمات علاجية متخصصة للمرضى دون الحاجة إلى الانتقال خارج المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل أكثر من 10 آلاف مريض شهريا، ويتم إجراء نحو 400 فحص طبي وأكثر من 200 عملية جراحية، مشيرا إلى نجاح فريق العمل في إجراء 1391 عملية جراحية منذ بدء الافتتاح التجريبي في بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر 2026.