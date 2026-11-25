ترأس محمد كجك نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفي تقنين أراضي الدولة وحصر وتصنيف المعدات والمركبات والرواكد المخزنية، بحضور اللواء هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية والإدارات المختصة.

وأوضح نائب المحافظ، أن الاجتماع تناول استعراض نتائج جهود منظومة تقنين أراضي الدولة ومراجعة مراحل الفحص والمعاينة وسداد المستحقات، إلى جانب بحث موقف الأراضي المستردة داخل نطاق الحظر المائي وخارجه، مع التأكيد على الالتزام بالتكليفات والجداول الزمنية المحددة وتشكيل لجان ميدانية لمعاينة الحالات على الطبيعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة .

وأشار، إلى مناقشة الموقف التنفيذي لأعمال لجان حصر وتصنيف وادارة التصرف فى الأصول من المعدات والمركبات والرواكد المخزنية، تمهيدًا لاستيفاء وإدراج البيانات على المنصة الوطنية الموحدة.