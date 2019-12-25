وزير المالية التايلاندي: البنك المركزي هو المسؤول عن الحد من قوة العملة المحلية

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قال وزير المالية التايلاندي أوتاما سافانايانا، للصحفيين في بانكوك، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي التايلاندي هو المسؤول بصورة مباشرة عن الحد من قوة العملة المحلية (البات).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سافانايانا القول، إن الوزارة ستطلب من مجلس الوزراء مطلع العام الجديد تشكيل لجنتين لدراسة الاستقرار والسياسات الاقتصادية.

وقال سافانايانا إن الاقتصاد التايلاندي سوف ينمو بوتيرة أسرع العام المقبل مقارنة بالعام الحالي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعزز من الإنفاق، موضحا أن القطاع الخاص سيواصل الاستثمار.