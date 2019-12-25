ينظم متحف الفن الاسلامي بباب الخلق يوم السبت الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩، احتفالية خاصة بمرور ١١٦ عاماً على افتتاحه، و ذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافيه والتواصل المجتمعي، وهيئة قصور الثقافة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف الفن الاسلامي يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، وهو من اهم المتاحف المصرية.

وأوضح ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن مظاهر الاحتفال تتضمن العديد من الفعاليات لمختلف الفئات العمرية؛ و عدد من الورش التعليمية للأطفال منها ورشة لتكوين مجسمات بالطين الأسواني، وورشة لتنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف، وورشة أخرى لتعليم الأطفال الخط العربي. وأخيراً تقديم فقرة فنيه لعرائس البابيت تقدمها الفنانة رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي.

وأشار عثمان إلى أن الاحتفال يضم افتتاح معرضين مؤقتين؛ المعرض الأول للآثار الإسلامية بعنوان " من ذاكرة المتحف" وهو يقدم عرض لأهم واقدم القطع الأثرية الموجودة بداخل المتحف، ويليه افتتاح ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار في دورته الثانية وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

ومن جانبها قالت درشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار يلقي الضوء على المواهب الفنية المختلفة بداخل الوزارة والتي تتنوع بين فنون تشكيلية واعمال ادبية وعزف وغناء؛ حيث يشارك به ٤٥ فنان، ويضم ١٠٠ عمل فني بمختلف المجالات، ومن المقرر ان يستمر لمده ١٠ ايام. وسوف يقام علي هامش المعرض مجموعة من الورش والمحاضرات.

كما يتضمن الاحتفال تقديم عرض فني لفرقة النيل للالات الشعبية والتنورة، وعرض مسرحي باستخدام عرائس الماريونت وخيال الظل للفنانة علا بشير والتي قامت بتصميم تلك العرائس لتعبر عن شخصيات من العصور الإسلامية تقوم بعرض تاريخ المتحف.