سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية على منطقة مصياف

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن وسائل الدفاع الجوي السورية تصدت فجر اليوم الجمعة لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، شرقي وسط البلاد، مشيرة إلى ان معظم الصواريخ المعادية تم اسقاطها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه في “تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها”.

ولم تشر التقارير حتى الأن إلى مزيد من المعلومات التفصيلية حول الخسائر المحتملة أو أهداف الهجوم .

كما لم ترد أي تصريحات إسرائيلية تؤكد أو تنفي هذا الهجوم.

ونفذت إسرائيل أكثر من 30 غارة جوية ضد أهداف في جميع أنحاء سورية حتى الآن خلال العام الحالي، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويُنظر إلى الهجمات الإسرائيلية في سورية التي مزقتها الحرب على أنها محاولة لمنع إيران، حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، من تعزيز نفوذها العسكري في المنطقة.