الرئاسة الروسية: وضع سقف لسعر النفط والغاز أمر غير مقبول

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، تحديد سقف لسعر النفط والغاز الروسي بأنه"أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا"، مؤكدا أن موسكو لن توافق أبدا على تدمير نظام تسعير السوق.

وقال بيسكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد - "لن نقبل بأي سقف، على الرغم من أنها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه مسألة مبدأ، لأنها تعتبر تدخلا في عمليات تسعير السوق، وإذا وافقنا اليوم على مثل هذا السقف السخي فسيتعين عليك غدا الموافقة على سقف يلحق ضررا بالمصالح الروسية"، مشددا على "أننا لن نوافق أبدا على مثل هذا التشويه وتدمير عملية تسعير السوق".

يذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي قد بدأ سريان مفعولها في 5 ديسمبر الجاري وتوقفت الدول الأوروبية عن قبول النفط الروسي الذي يتم نقله بحرا، كما أعلنت بلدان مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أثناء نقله بحرا على مستوى 60 دولارا للبرميل، وفرض حظر على نقل وتأمين النفط الذي يتجاوز سعره هذا السقف.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور واستهداف وحدات عسكرية؛ أسفرت عن تصفية أكثر من 220 بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إنه تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك والقضاء على عتادهم العسكري وآلياتهم في مناطق كيسلوفكا وتابايفكا وبيريستوف في منطقة خاركوف".

وأضاف كوناشينكوف: أن قواتنا استهدفت في اتجاه كراسني- ليمان مجموعتين تكتيكيين تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة متيرني في دونيتسك، كما استهدفت قواتنا مجموعتي استطلاع أوكرانية في اتجاه تشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك، وأسفرت العمليات عن استهداف 60 جنديا بين قتيل وجريح.. مشيرا إلى مقتل أكثر من 80 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين ودبابتين وخمس مركبات قتالية في اتجاه دونيتسك.

وتابع: "تم إحباط محاولات هجومية لمجموعتين تكتيكيتين من اللواءين 72 و68 في اتجاه جنوب دونيتسك، فيما قامت قواتنا بتصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا في اتجاه بافلوفكا وفلاديميروفكا في دونيتسك، ودمرت قواتنا 58 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة، حيث تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة مدينة أرتيموفسك في دونيتسك".

وأشار المتحدث إلى تدمير مركبتين قتاليتين من أنظمة الصواريخ "أوراجان" بالقرب من مدينة سيفيرسك في دونيتسك، كما تم تدمير مركبتين قتاليتين من أنطمة الصواريخ جراد في منطقة ماكيفكا في لوجانسك، وتدمير منشأة مدفعية ذاتية الدفع بولندية "كراب" في منطقة مدينة سيفيرسك، بدونيتسك، وتدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 في دوبروفولي منطقة خاركوف وبليششيفكا بدونيتسك.

وذكر كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات في مناطق زمييفكا وبلوشانكا في لوجانسك وكيريليفكا ومالي كريمنشيك في دونيتسك وبولوغي في منطقة زابوروجيا، كما تم اعتراض 6 قاذفات صواريخ متعددة "هيمارس" وصاروخ واحد من طراز "أوراجان" في مناطق زيتلوفكا وكراسنوريشنسكوي في لوجانسك، و غويبيشفو في دونيتسك وميرنوي في زاباروجيه".

وفي أوكرانيا، ذكر الجيش الأوكراني، اليوم، أنه جار تحويل بعض المستشفيات المدنية في منطقة "لوجانسك" إلى مستشفيات عسكرية، وذلك بسبب ارتفاع عدد الجرحى من الجنود الروس.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: إن القوات الروسية تسيطر على المستشفيات خاصة في مدينتي "بيلوفودسك" و"ماركيفكا".. ولم تصدر روسيا أو أوكرانيا أرقاما حديثة لعدد الجنود الذين قتلوا في ساحة المعركة.