مصرع شخص صدمه قطار بمركز الفشن جنوب بني سويف

لقي شخص في بداية العقد الرابع من العمر مصرعه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد؛ إثر تصادم قطار به أمام مزلقان قرية الشقر التابعة لمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



وكان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتصادم قطار بشخص أمام مزلقان قرية الشقر نتج عنه وفاته الشاب في الحال.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، "أحمد عبد المعبود عبد النعيم"، يبلغ من العمر 31 عامًا، عامل، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى.



وتبين من التحريات الأولية، أن الشخص المتوفي في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال.



وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة؛ تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.