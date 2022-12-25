فرقة الإسماعيلية لـ الآلات الشعبية تتألق على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة احتفالية فنية بالمسرح الكبير لقصر ثقافة الإسماعيلية، قدمت فيه فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقياده الفنان يحيي مولر باقة من الأغاني التراثية والوطنية منها "فات الكتير يا بلدنا، 6 أكتوبر أجمل عيد، علي هدير المدافع، أبويا وصاني، سجل يا تاريخ مصر العظيمة بشعبها، أنا واد صياد من بحري، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، أنا عجبني مثل روح للحبيب وقله، آه يالالالي، أنا الإسماعيلي، أهوى يا قمر".



وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال مجموعة من الفقرات المتنوعة على أنغام السمسمية وأغاني الشهيد.