مستشار زيلينسكي: روسيا لا تريد مفاوضات

صرح مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه لا يعول على ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا عن استعداده لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وكتب ميخائيلو بودولياك على تويتر اليوم الأحد: "روسيا لا تريد مفاوضات وتحاول التنصل من المسؤولية (عن الحرب)، ولهذا فإن من الواضح أننا نتجه صوب المحكمة".

يذكر أن الحكومة الأوكرانية ترى أنه ينبغي محاكمة روسيا أمام محكمة دولية بسبب الحرب على أوكرانيا وذلك على غرار محكمة نورنبرج.

وقال بودولياك إنه "يتعين على الكائن بوتين أن يرجع إلى الواقع الذي مفاده أن روسيا وحدها هي التي هاجمت أوكرانيا وقتلت مواطنيها" مشيرا إلى أنه "لا يوجد أطراف أو دوافع أو جيوسياسة أخرى".

كان بوتين أشار مرارا خلال الأيام الماضية إلى استعداده للتفاوض دون أن يتطرق إلى الشروط المسبقة التي وضعتها كييف. وبينما تصر موسكو على التفاوض على أساس المجريات الحالية على الجبهة، فإن كييف تطالب أولا بانسحاب كامل للقوات الروسية من أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم وكذلك دفع تعويضات.