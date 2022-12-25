بوتين: لا نرفض المفاوضات حول أوكرانيا ومستعدون للحوار مع جميع الأطراف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا ترفض المفاوضات حول أوكرانيا بعكس خصومها.

وأضاف بوتين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أننا مستعدون للحوار مع جميع الأطراف.

وكان الرئيس الروسي، قد ذكر الخميس الماضي أن بلاده لا تسعى إلى تأجيج الحرب ولكن تسعى لإنهائها، مبينا أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وروسيا لم ترفض التفاوض.

ولفت إلى أن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.

وشدد على أن أنظمة "باتريوت" قديمة، ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية "إس-300"، مضيفا "سنحطم منظومات باتريوت وسيحتاج الغرب إلى جلب أسلحة أخرى".

وأكد أن الولايات المتحدة منخرطة في الصراع بأوكرانيا منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن واشنطن ساعدت في وصول قوميين متطرفين للسلطة في أوكرانيا.