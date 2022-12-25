رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الشعب إلى اتباع رؤية مؤسس باكستان

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الشعب الباكستاني، إلى اتباع رؤية ومبادئ القائد الأعظم محمد علي جناح، مؤسس دولة باكستان، من أجل ضمان وازدهار البلاد.

وقال شهباز شريف، في رسالة تهنئة إلى الشعب بمناسبة الذكرى الـ 146 لميلاد القائد الأعظم، إن الأمة الباكستانية بأسرها تحتفل بتلك الذكرى، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم الأحد.

وقال شريف، إن باكستان تمر بمرحلة صعبة حاليا، مضيفا أن اتباع مبادئ القائد أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

وأضاف شريف، أنه "يجب أن نضع حدا للفوضى في الداخل ونعمل بلا كلل من أجل تقدم باكستان".

وقال شريف: "دعونا نلتزم اليوم في ذكرى ميلاد القائد بأننا سوف نستلهم الإرشاد من حياته ونسير وفق مبادئه لضمان تقدم باكستان وازدهارها".