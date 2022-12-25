خروج 9 حالات من مصابي أحداث سوبر السلة مستشفى زايد

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غادر عدد من مصابي مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، مستشفى الشيخ زايد التخصصي اليوم الأحد، بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وسقط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج صالة حسن مصطفى، خلال مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والفريق السكندري، مما أسفر عن إصابة 27 مشجعا من جماهير الاتحاد.

واستقبلت مساء السبت، مستشفى الشيخ زايد 11 حالة من المصابين خلال مباراة سوبر السلة، فيما نقلت سيارات الإسعاف 16 حالة إلى مستشفى 6 أكتوبر.

وغادر 9 مصابين من جماهير الفريق السكندري مستشفى زايد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تتواجد حالتان تحت الملاحظة الطبية في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد سمير نائب مدير مستشفى زايد: ««جميع الحالات المتواجدة هنا تحت الملاحظة، وحالتهم الصحية مستقرة في الوقت الحالي».

وأضاف: «لا توجد أي حالة خطرة في مستشفى زايد، وجميع المصابين سيغادرون المستشفى خلال الـ 24 ساعة القادمة».