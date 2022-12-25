تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع الفرعية بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير أحياء العاصمة، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وتابع الأنصاري أعمال تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع الفرعية التي تم الانتهاء منها بمنطقة الحادقة، بإجمالي مسطح 7 آلاف متر، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة بشكل عام.

وقال إن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق، وتركيب الإنترلوك بالشوارع الفرعية والضيقة، موجهاً كافة رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة، ورفع الإشغالات أولاً بأول، والحفاظ على أعمال التطوير التي تم تنفيذها.