الأردن يحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة في عجينة التمر





أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، إحباط عملية تهريب مخدرات آتية من الأراضي العراقية وضبط ما يعادل ألف كيلوجرام من حبوب الكبتاجون كانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر.



ونقل بيان حكومي، عن مصدر في دائرة الجمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق، قوله إن "كوادر الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاجون يعادل وزنها ألف كيلوجرام.



وأضاف أنه "بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات أجنبية وجدت الحبوب مخبأة ضمن شحنة كراتين تحوي عجينة التمر".



وأوضح المصدر أنه "عثر على ما يقارب 509 كيلوجرامات من حبوب الكبتاجون في الشاحنة الأولى وما يقارب 483 كيلوجراما من الكبتاجون في الشاحنة الثانية".



ونقل البيان عن مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة قوله إن "الجمارك والأجهزة الأمنية تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها".



وتهريب المخدرات من العراق للمملكة أمر نادر، وبالعادة تأتي المخدرات عبر الأراضي السورية.



وفي 17 فبراير الماضي، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية الممتدة على نحو 375 كيلومترا التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت "منظمة" تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.



وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع العام دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاجون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021