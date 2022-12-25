شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقس سييء مصاحب بأمطار غزيرة رعدية ورياح شديدة وارتفاع في موج البحر وانخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع.

يأتي ذلك تزامنا مع المنخفض الجوي الذي تمر به المدينة متسببا في تكون سحب منخفضة ومتوسطة، وفقا لتقرير غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وهيئة الأرصاد الجوية.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندربة اللواء محمود نافع، إنه تم رفع تراكمات مياه الأمطار من عدة مناطق بمنتزه أول وثان والجمرك وسيدي جابر، دون حدوث عرقلة مرورية ودون تأثر في حركة الملاحة.

وأضاف نافع، في بيان اليوم الأحد، أن تمركزات سيارات الطوارىء والكسح ومعدات الشركة والبدالات في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات والتأكيد على انخفاض مناسيب البيارات.

ووجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بالتواجد في الشوارع الرئيسة خاصة بشارعي الكورنيش وأبي قير لرفع تراكمات مياه الأمطار حتى لا تتسبب في تعطيل المرور، مشددا علي استمرار غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بإستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وناشدت محافظة الإسكندرية، مجددا في بيان اليوم الأحد، المواطنين توخي الحذر ‏واتباع تعليمات للحفاظ على سلامتهم و في مقدمتها توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات شركة الصرف الصحي رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

كما شددت المحافظة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.