رئيس مجموعة فاجنر يشكو قلة المساعدات المقدمة من الأثرياء الروس

شكا رئيس شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين في مقابلة تلفزيونية من غياب دور طبقة الأوليجارشية والأثرياء في الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع تلفزيون قناة "آر تي" الروسية الحكومية، قال بريجوجين، 61 عاما، الذي لا يظهر عادة في وسائل الإعلام، اليوم السبت، إن "هؤلاء يخافون.. إنهم يحبون الراحة، وجميعهم يريد الغوص في حمام سباحة دافئ في المساء والاستمتاع".

ودعا بريجوجين إلى تجريد هؤلاء الأشخاص من كل شيء، مشيرا إلى أنهم عندئذ سيكونون على استعداد لدعم الجبهة "يجب عليهم أن يدركوا أنه في وقت ما سيضطرون إلى التخلي عن كل ما يملكونه، أي عن العالم المليء بالمغريات من مطاعم ومنتجعات وداتشا (منازل قضاء العطلات في روسيا) وحمامات سباحة".

يذكر أن العقوبات الغربية تنطبق أيضا على بريجوجين شأنه في ذلك شأن العديد من الأثرياء الروس؛ لدعمه الحرب على أوكرانيا.

ويعد رجل الأعمال واحدا من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويُطْلَق عليه "طباخ بوتين"، حيث كان يستضيف بوتين في مطعمه في مدينة سان بطرسبورج.

وكان بريجوجين المطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية، أعلن مؤخرا أنه الرجل الذي يقف وراء مجموعة فاجنر التي تضم مقاتلين متطوعين وسجناء.

وظهر بريجوجين علانية في مقبرة بمدينة سان بطرسبورج الروسية أمس السبت خلال مراسم دفن أحد مقاتلي المجموعة، والذي لقي حتفه في حرب أوكرانيا.

واعتبرت وسائل الإعلام الروسية الحكومية هذا حدثا فريدا لأن بريجوجين أدلى بالكثير من التصريحات في الفترة الأخيرة لكن دون أن يظهر أمام الكاميرات.

ويعتبر دفن هذا المقاتل في الجزء العسكري من المقبرة بمثابة نجاح بالنسبة لرجل الأعمال بريجوجين في صراعه مع سلطات مدينة سان بطرسبورج التي رفضت مبدئيا دفن هذا الرجل في هذا الجزء من المقبرة لأنه مجرم مدان.