 تايوان: 17 ألفا و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة - بوابة الشروق
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تايوان: 17 ألفا و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

تايبيه (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 9:20 ص
سجلت تايوان 17 ألفا و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 24 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت تايبيه الجديدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليوم، بواقع 3510 حالات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم الأحد.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل ثمانية ملايين و699 ألفا و400 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد أوائل عام 2020، بما في ذلك 39 ألفا و443 حالة تم تصنيفها على أنها وافدة من الخارج.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في تايوان إلى 15 ألفا و99.

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