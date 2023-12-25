الأونروا: ما نؤديه في غزة لا يمكن تسميته استجابة أو إغاثة ذات معنى

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالضفة الغربية كاظم أبو خلف، إن العمل الإغاثي للوكالة يكاد يكون مقتصرا على مناطق رفح وغرب خانيونس وغرب دير البلح.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن العمل الإغاثي دائما ما يرتبط بالأوضاع الميدانية وأعمال الحرب، مؤكدا أن ما تؤديه المنظمة في غزة لا يمكن تسميته استجابة أو إغاثة ذات معنى.

وأشار إلى ضرورة توفّر شروط معينة في هذا الإطار، أهمها وقف الحرب أو توفير مناطق آمنة أو ممرات آمنة، وكذلك توفير الحجم المطلوب من المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى تحدٍ آخر يتمثل في الطرق المُدمَّرة بفعل الحرب، حيث تعيق دخول الشاحنات بأعداد كبيرة وبشكل سريع ومتدفق.

وشدد على ضرورة وقف العوائق التي تُوضع أمام أدخال الشاحنات، لكون ذلك عملا أساسيا لتحسين الاستجابة الإنسانية.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ80 على التوالي، وسط تفاقم في ارتكاب المجازر.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.674 مواطنا، وجرح نحو 54.536 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.