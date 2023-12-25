نمو الإنفاق السياحي في السلفادور بنسبة 63% خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات البنك المركزي السلفادوري نمو إنفاق السائحين الأجانب في السلفادور خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 63% سنويا إلى 9ر734 مليون دولار. كما زاد الإنفاق خلال الربع الثالث بنسبة 201% عن الفترة نفسها من 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إنفاق السائحين الأجانب شكل حوالي 53% من إجمالي ميزان الحساب الجاري لقطاع الخدمات في السلفادور، مقابل 40% في العام الماضي و30% في الربع الثالث من 2021.

في الوقت نفسه، شكل قطاع السياحة 27% من إجمالي صادرات السلفادور من السلع والخدمات خلال الربع الثالث.