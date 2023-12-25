 نمو الإنفاق السياحي في السلفادور بنسبة 63% خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
الإثنين 25 ديسمبر 2023 10:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نمو الإنفاق السياحي في السلفادور بنسبة 63% خلال الربع الثالث

سان سلفادور - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:01 ص

أظهرت بيانات البنك المركزي السلفادوري نمو إنفاق السائحين الأجانب في السلفادور خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 63% سنويا إلى 9ر734 مليون دولار. كما زاد الإنفاق خلال الربع الثالث بنسبة 201% عن الفترة نفسها من 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إنفاق السائحين الأجانب شكل حوالي 53% من إجمالي ميزان الحساب الجاري لقطاع الخدمات في السلفادور، مقابل 40% في العام الماضي و30% في الربع الثالث من 2021.

في الوقت نفسه، شكل قطاع السياحة 27% من إجمالي صادرات السلفادور من السلع والخدمات خلال الربع الثالث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك