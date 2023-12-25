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منتخب موريتانيا يعلن قائمته النهائية لأمم أفريقيا 2024

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:46 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:46 م

أعلن أمير الدين عبدو، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، القائمة النهائية لفريقه المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويلعب المنتخب الموريتاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا.

وجاءت اختيارات عبدو لقائمة المنتخب الموريتاني علي النحو التالي:

حراسة المرمي: ناموري دياو - بابكر انياص - بابكر ديوب.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - نوح محمد العبد - محمد دلاهي - الحسن احويبيب -لامين با - عالي عبيد - بكاري انجاي - الخاديم دياو.

خط الوسط:  محسن بدة - قاسوما فوفانا - عمر انجوم - بكاري كامارا - سيدي محمد العبد - عبد الله محمود - عماري جاساما - الحاجي با.

خط الهجوم: بوبكاري كويتا - أبو بكر كمارا - حمي الطنجي  - سليمان دوكارا - ابنو با - سليمان آن - ادريسا اتيام - سيدي بونه عمار.


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