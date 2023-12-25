الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية

تبادل مسلحو حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، والقوات الإسرائيلية، مجددا اليوم الاثنين، إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وقال حزب الله إنه أطلق النار من جنوب لبنان على وحدات إسرائيلية في مستوطنة مسجاف بشمال إسرائيل،ومستوطنة بيت هليل في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مقاتلات إسرائيلية قصفت البنية التحتية وقواعد تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، خلال الليل وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، النار على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

كما أفاد التقرير بأن صافرات الإنذار دوت في وقت سابق من اليوم، في منطقة روش هانيكرا في شمال غرب إسرائيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ولم يكشف أي من الجانبين عن أي معلومات بشأن الخسائر.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر لحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.