فصائل المقاومة في العراق تعلن استهدفها قاعدتين أمريكيتين في سوريا وشمال البلاد بطائرات درون

أعلنت "المقاومة في العراق" اليوم الاثنين استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، وقاعدة أمريكية شمالي العراق.

وقالت "المقاومة العراقية في بيانين منفصلين: "استمرارا في نهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات بدون طيار (درون)، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وتابع البيان :"استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة حرير المحتلة قرب مطار أربيل شمال العراق بالطائرات درون، وتؤكد المقاومة استمرارها في دك معاقل العدو".

وفجر يوم الجمعة أعلنت "المقاومة في العراق"، أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.

وأصبح معروفا أن القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا تتعرض لهجمات بالدرون وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.