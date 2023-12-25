 وزيرا خارجية الأردن وإيران يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية الأردن وإيران يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:13 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:13 م

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحث خلاله الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورياً.

كما بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الصفدي وعبد اللهيان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.

وثمن وزير الخارجية الإيراني دور المملكة الرئيس والجهود التي يقودها ملك الأردن عبد الله الثاني لنصرة القضية الفلسطينية، وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الصفدي حرص الأردن العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة.

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