بوبيندزا: لم أوقع للزمالك وفضلت الانتقال لرابيد بوخارست

تحدث أرون بوبيندزا، لاعب فريق رابيد بوخارست الروماني، عن تفاصيل أزمة مفاوضاته مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدا أنه لم يوقع على أي عقود.

الزمالك كان قد أعلن عن تعاقده مع أرون بوبيندزا في الصيف الماضي قبل أن ينضم رسميا لرابيد بوخاريست، ليقرر الزمالك تقديم شكوى رسمية لفيفا ضد بوبيندزا ونادي رابيد بوخارست بسبب هذه الصفقة.



وقال بوبيندزا خلال تصريحات لموقع «جي إس بي» الروماني: " الأمر مطمئن الآن وليس خطيرا، رابيد بوخارست تعامل مع فيفا بشكل جيد".

وأضاف: "الزمالك أراد التعاقد معي لكنني لم أوقع على أي عقد،وفضلت الانتقال إلى رابيد بوخارست بسبب رغبتهم الجادة في التعاقد معي، فأنا سعيد هنا، لديهم مشروع ممتاز ومهم بالنسبة لي".

وتابع: "لا أهتم بما يقال عني، مفاوضات نادي رابيد بوخارست كانت أفضل، لذلك لم أفكر كثيرًا، على الرغم من تواجد عروض أخرى، رابيد بوخارست يمتلك تاريخا عريقا، ونطمح إلى المشاركة في المسابقات القارية في الموسم القادم".

واختتم تصريحاته قائلا: "قبلت عرض بوخارست دون أي تردد، رأيت مشروعهم وتحمست للتجربة، وسأقدم كل ما لدي للنادي".