استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الأربعاء، من بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية؛ متأثرا بإصابته الحرجة جراء استهداف الطيران المسير الإسرائيلي لمجموعة من الشبان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن رئيس مجلس بلدي طمون ناجح بني عودة، قوله إن الفتى 17 عاما، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة جراء استهداف الطيران المسير التابع لقوات الاحتلال مجموعة من الشبان، الليلة الماضية في طمون.

ووفق الوكالة، كانت الطواقم الطبية تعاملت، الليلة الماضية، مع إصابتين جراء قصف مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الشباب، خلال اقتحامه بلدة طمون جنوب طوباس.

ونعت مديرية التربية والتعليم في طوباس، الفتى كونه أحد طلاب المرحلة الثانوية.