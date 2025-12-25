الأمن العام السوري يلقي القبض على والي دمشق في تنظيم داعش

أعلنت الداخلية السورية إلقاء القبض على "والي دمشق" في تنظيم داعش، في عملية أمنية بالتعاون مع التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة المعضمية غرب العاصمة دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي: "نفذت وحداتنا المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بريف المحافظة، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الدالاتي أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق (والي دمشق) المدعو طه الزعبي، والملقب بـ (أبو عمر طبية)، وعدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته، ما يُعد ضربة قاصمة للتنظيم، ويؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها".

وحذر الدالاتي قائلًا: "نوجه رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه الانخراط في مشروع الإرهاب، أو تقديم يد العون لتنظيم داعش، بأن يد العدالة ستطالهم حيثما كانوا، ولن يكون لهم مأوى في أرضنا؛ فأمن سوريا خط أحمر، وسنواصل الضرب بيد من حديد حتى القضاء الكامل على فلول الإرهاب وأوكاره".

يشار إلى أن قوات الأمن السورية تشير للمرة الأولى إلى أن عملية إلقاء القبض على "والي دمشق" تمت بالتعاون مع التحالف الدولي.

وكانت قوات الأمن السورية قد ألقت القبض خلال الأسبوع الجاري على ثلاث خلايا تتبع لتنظيم داعش في حي دمر بمدينة دمشق، ومدينتي قدسيا شمال غرب العاصمة دمشق، وداريا جنوب العاصمة.

وجاءت تلك الحملة عقب مقتل خمسة عناصر من داعش، من بينهم قيادي، في العملية العسكرية الأمريكية واسعة النطاق التي استهدفت التنظيم في سوريا والتي توعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم 13 من الشهر الجاري واسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم.