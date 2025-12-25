وفد من حماس يختتم زيارة لبغداد بحث خلالها مستجدات غزة وفلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بحسب بيان للحركة، فيما لم تصدر على الفور إفادة رسمية من بغداد بشأن الزيارة..

اختتم وفد من حركة "حماس" زيارة لبغداد بحث خلالها مع قادة ومسؤولين آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة والمستجدات في الأراضي الفلسطينية عامة.

وقالت الحركة في بيان الخميس: "اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة (حماس) زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد"، دون ذكر مدتها.

وأضافت أنه "أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية".

وترأس الوفد أسامة حمدان، وضمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، بحسب الحركة.

وأوضحت أن الوفد بحث "مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسبل التعامل معها".

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 أكتوبر الماضي وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" إسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا ما أدى إلى استشهاد 406 فلسطينيين حتى الثلاثاء.

وقدّم وفد "حماس" في بغداد "عرضا للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، ولجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى"، وفقا للحركة.

ومنذ أن بدأت الإبادة بغزة، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

كما صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 1102 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

وشدد وفد "حماس" على "ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لهذه الجرائم والعدوان المتواصل".

كما "جرى البحث في سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، بحسب البيان.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

ولم تصدر فورا إفادة رسمية من بغداد بشأن زيارة وفد "حماس" ولا المسؤولين والقادة الذين التقاهم.