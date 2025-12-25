أبو الغيط يدعو لتجنب التصعيد في حضرموت والمهرة باليمن

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة مضيفاً أن تلك التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني.

وجدّد أبو الغيط التذكير بالموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية، واستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط دعا الأطراف اليمنية، لاسيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى التزام خفض التصعيد، وعدم المساس بوحدة البلاد، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من التداعيات السلبية.

وأوضح المتحدث أن قضية الجنوب لها أبعاد تاريخية واجتماعية معلومة يتعين النظر فيها في إطار حوار سياسي شامل بين الأطراف اليمنية بهدف الوصول إلى تسوية مستدامة تعالج جذور الأزمة ومسبباتها، مؤكدا أن حل المشكلات لن يتحقق سوى عبر الحوار، وليس بفرض الأمر الواقع أو بتهديد وحدة البلاد.