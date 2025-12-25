استخراج 25 ألف بطاقة رقم قومي مجانا لسيدات الشرقية ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدور المحوري الذي يقوم به فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تمكين السيدات والفتيات من استخراج بطاقة الرقم القومي، من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك"، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، لتقديم الخدمة بالمجان لغير القادرات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، ولاسيما بالمناطق العشوائية والمهمشة، مؤكدا أن بطاقة الرقم القومي تمثل أساس المواطنة وبوابة المرأة للحصول على حقوقها وخدماتها المختلفة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في الانتهاء من إجراءات استخراج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان، مع الإعفاء الكامل من أي غرامات.

أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان يأتي في إطار البروتوكول الموقع مع مصلحة الأحوال المدنية، وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة في إثبات وجودها القانوني، بما يفتح أمامها آفاق الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة وتحقيق التمكين الشامل.