باستثمارات 100 مليون يورو تحالف «السويدى» يفوز بمشروع الميناء اللوجيستى فى 6 أكتوبر

فاز تحالف شركة السويدى إلكتريك وكونكورد وثرى إيه إنترناشيوال بتنفيذ مشروع ميناء لوجيستى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 100 مليون يورو، بحسب مصدر مسئول فى وزارة النقل تحدث إلى «مال وأعمال ــ الشروق».

وحسب المصدر استقرت اللجنة المشكلة لدراسة العروض على العرض الفائز منتصف الأسبوع الماضى وكان من نصيب تحالف السويدى.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء ميناء جاف على مساحة 100 فدان بهدف تنفيذ أعمال التخليص الجمركى للحاويات، حيث يتم إنهاء إجراءات التخليص الجمركى بداخل الميناء الجاف بهدف شحنها على المراكب بشكل مباشر بعد ذلك بدون الحاجة لتنفيذ تلك الإجراءات بداخل الموانئ البحرية.

ويساعد المشروع فى تقليل تكدس الشاحنات بداخل الموانئ البحرية بسبب طول انتظار لإنهاء الإجراءات الجمركية، ما يدفع الشركات لتسديد رسوم أرضيات بأسعار باهظة.

كما يستهدف المشروع توفير ساحات لتخزين الحاويات الفارغة لصالح شركات الشحن مما يخفف الضغط على ساحات التخزين بداخل الموانئ البحرية.

يتضمن المشروع مرحلة ثانية على مساحة 300 فدان بهدف إنشاء مركز لوجيستى، بحيث يتم تنفيذ عمليات تغليف للمنتجات بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات التى يتم تصديرها.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل أعلنت عن تأهل تحالفين للمنافسة على مشروع الميناء اللوجيستى أبرزها موانئ دبى والقابضة للنقل البحرى والبرى والتحالف الثانى كان السويدى ألكتريك وحسم الامر لصالحه.