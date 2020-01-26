المفوضية العراقية: مقتل 12 متظاهرا في بغداد وذي قار

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الاحد كافة الأطراف الى ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، مشيرة إلى مقتل 12 متظاهرا وإصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأبدت المفوضية في بيان صحفي أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقت التظاهرات والتي أدت الى سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية، معتبرة ذلك يعد "انتهاكا صارخا لحقوق الانسان".

وأشارت إلى مقتل تسعة متظاهرين في محافظة بغداد وثلاثة متظاهرين في محافظة ذي قار، لافتة إلى أن الاصابات شملت 118 في محافظة بغداد و78 في محافظة ذي قار، و34 في محافظة البصرة.

وتحدثت المفوضية عن حدوث 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.

كما دعت المفوضية في الوقت نفسه الأطراف إلى وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أي تصادم يؤدي الى سقوط ضحايا ، مطالبة بالتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإيقاف الانتهاكات والتي تؤدي الى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي تخللتها أعمال عنف أوقعت مئات القتلى وآلاف المصابين.