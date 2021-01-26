ميشال عون: لبنان حريص على معاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على معاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وشدد عون، خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا اليوم: "على موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة".

وأكد: "حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة".

يذكر أن لبنان يواجه نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، انطلقت في 14 من أكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة.

وبعد أربع جولات من المفاوضات، تأجلت الجولة الخامسة، بعد تقديم الوفد اللبناني مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار المعترف بها، البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً.