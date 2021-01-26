فرانس برس: رئيس الوزراء الإيطالي قدم استقالته لتشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، استقالته سعيًا لتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية والصحية وذلك بعد انسحاب حزب من الائتلاف الحكومي.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الثلاثاء، انتهت مهام الحكومة الثانية التي شكلها كونتي في سبتمبر 2019، وهي تحالف بين الحزب الديموقراطي (اليسار الوسط) وحركة 5 نجوم (شعبوية)، بعد 509 أيام في السلطة.



واستقبل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، ظهر الثلاثاء، كونتي الذي سلمه استقالة حكومته، كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، وقال «دعا الرئيس الحكومة الى مواصلة مهامها لتصريف الأعمال».



وأضاف «ماتاريلا» أنه سيبدأ جولة جديدة من المشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع فرص المضي قدما بعد ظهر الأربعاء، ويتوقع أن تستمر المناقشات حتى الخميس.



وترأس كونتي، صباح الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء لإبلاغ الوزراء بنيته الاستقالة قريبًا، ما يشير إلى أزمة أخرى في التاريخ السياسي الإيطالي.



ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة وتطبيق خطة اقتصادية قيمتها أكثر من 200 مليار يورو تهدف إلى تحريك ثالث اقتصاد في منطقة اليورو تضرر بسبب الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 85 ألف شخص في البلاد.