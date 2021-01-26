 وزير المناخ الدنماركي يساعد عمال الفحم في العثور على وظائف جديدة - بوابة الشروق
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وزير المناخ الدنماركي يساعد عمال الفحم في العثور على وظائف جديدة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:26 م

يترأس وزير الطاقة والمناخ الدنماركي دان يورجينسن لجنة وكالة الطاقة الدولية المعنية بمساعدة ملايين الأشخاص العاملين في صناعة الوقود الأحفوري على الاستفادة من الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يورجينسن قوله، في مؤتمر صحفي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن المفوضية ستركز على ضمان التوظيف وسط تحول الطاقة، بما في ذلك خلق وظائف خضراء جديدة.

وستقدم اللجنة التوصيات الرئيسية قبل اجتماع المناخ المقبل في نوفمبر في جلاسكو باسكتلندا.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن ضمان استفادة العاملين في صناعات الفحم والغاز والنفط من هذا الانتقال بدلا من معاقبتهم أمر بالغ الأهمية للوصول إلى هدف الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.


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