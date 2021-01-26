أشرف زكي: فنانو العالم العربي في حالة غضب مما صدر من النائب رياض عبدالستار

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانين في مصر والعالم العربي في حالة غضب مما صدر عن النائب رياض عبدالستار، تجاههم وسبهم ووصفهم بأنهم «يسعون في الأرض فسادًا».



وأضاف زكي، خلال تصريحات لبرنامج «Lite Show»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن النقابة تحركت على الفور بعد تصريحات النائب، وبعثت بخطاب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مثمنًا استجابة «جبالي» للخطاب.



ولفت إلى التوجه إلى البرلمان من خلال وفد من اتحاد النقابات؛ لتوجيه الشكر إلى رئيس البرلمان وأعضاء المجلس، فضلًا عن طرح القضايا الهامة التي تخص المجال أو الكيان الفني على مستوى مصر كلها.



وكان النائب رياض عبدالستار قد دخل في أزمة مع نقابة المهن التمثيلية، حينما قال إن «الفنانين يسعون في الأرض فسادًا»، ليبدي بعد ذلك إصراره على رأيه ورفض الاعتذار.





