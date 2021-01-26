قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن التيار الإسلامي استغل ثورة 25 يناير وتقلد الحكم حتى ثورة الثلاثين من يونيه، متابعًا: «إيه الإيجابي اللي حصل؟ أتصور إننا لفينا ورجعنا تاني».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن الثورة لا تعني أنها ناجحة ونتائجها عظيمة بالضرورة، مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير ناجحة من حيث مقاييس حركة شعب ورغبة أمة وتغيير.

وأوضح أن ثورة الثلاثين من يونيه تعد استكمالًا لـ25 يناير، وحققت أهدافها من حيث إسقاط النظام، لافتًا إلى أنها لم تحقق نتائجها في التخلص من الإخوان كجماعة وفكرة.

وذكر أن ثورة يناير لم تحدد أهدافًا واضحة لها ولا طريقة تحقيقها، متابعًا: «المشهد كان ضبابًا والناس مكنتش مزاكرة كويس».

وتابع: «كان في شعار مكتوب في ميدان التحرير وقت ثورة يناير بيقولي بوضوح أننا في حالة ضبابية كاملة، وهو مطلوب محاكمة مبارك وإعدامه، قعدت أقول وتحاكمه ليه إذا كنت طلعت الحكم».

