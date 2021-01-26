رئيس وزراء فلسطين يبحث مع القنصل الفرنسي العام الانتخابات الفلسطينية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، آخر التطورات والمستجدات السياسية، بالإضافة الى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " بأن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، والتضييقات على الحركة من خلال زيادة الحواجز والاقتحامات اليومية والاعتقالات، واستمرار محاصرة قطاع غزة.



وطالب اشتية، فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين لما فيه من حماية وإنقاذ لحل الدولتين من التلاشي، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، مشددا على أن عقد الانتخابات العامة في فلسطين هو شئ وجودي، والحكومة ستبذل كافة الجهود والتسهيلات لضمان عقدها على أكمل وجه، مؤكدا ضرورة وجود ضغط دولي جاد لضمان عقدها في القدس وضمان مشاركة الفلسطينيين فيها ترشيحا وانتخابا مثلما عقدت الانتخابات السابقة.



وأطلع رئيس الوزراء القنصل الفرنسي على الجهود الحكومية في مواجهة انتشار فايروس كورونا، بالإضافة الى الاتصالات مع العديد من دول العالم لتأمين اللقاح للحد من انتشار الوباء.