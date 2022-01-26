الفاو: نصف سكان أفغانستان سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مارس

أصبحت أفغانستان تعاني من أكبر أزمات الأمن الغذائي في العالم، وسيعاني أكثر من نصف سكانها، أي 22.8 ملايين نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول شهر مارس المقبل، وفق تقرير صادر اليوم الأربعاء عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

وأضافت المنظمة أن ذلك يعني أنهم يواجهون تحديات جسيمة في تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية وفي الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي للأسر المعيشية وحماية سبل عيشها.

ويعيش 17.8 ملايين شخص من بين هؤلاء في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة من أجل توفير الأغذية، والمداخيل، وسبل العيش، والاستقرار. وتعني موجة الجفاف والأزمة الاقتصادية الراهنتين أنّ هؤلاء السكّان يفتقرون إلى مدخلات حيوية مثل البذور لتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية لهذه السنة، والعلف للحيوانات من أجل بقاء مواشيهم على قيد الحياة والحليب لإطعام أطفالهم يوميًا.

جاءت تصريحات المنظمة، بمناسبة الإعلان عن تمويل مشترك من مصرف التنمية الآسيوي (منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

وقالت المنظمة: تشكّل هذه المساهمة جزءًا من مشروع أكبر جامع لمصرف التنمية الآسيوي تبلغ قيمته 405 ملايين دولار أمريكي ويشمل أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويسعى هذا المشروع بعنوان "الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية" إلى دعم سكّان أفغانستان من خلال تجميع خبرات وكالات الأمم المتحدة المعنية وقيمها المضافة ومعالجة النقص في الخدمات الأساسية التي تهدد حياة وسبل عيش السكان والأسر الضعيفة في أفغانستان. وتشمل هذه الأنشطة توفير المساعدات الغذائية المباشرة والخدمات الصحية وخدمات التعليم، فضلًا عن دعم سبل العيش الزراعية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي للأغذية.