الشرطة السعودية تعلن القبض على شخص ادعى النبوة: هدد المارة بسلاح أبيض

أعلنت الشرطة السعودية، القبض على مواطن ادّعى النبوة، وظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت شرطة الرياض، في بيان لها، إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة، وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة".

وأضافت أن هذا الشخص متهم أيضا بـ"صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض".

ونشرت شرطة الرياض صورة لمدّعي النبوة عبر تغريدة على صفحتها على "تويتر"، مؤكدة القبض عليه.

وأكدت الشرطة في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال، أنه في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه شخص يدّعي النبوة، الأمر الذي أثار تفاعلا.