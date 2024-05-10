 انطلاق مسيرة في عمان دعما لغزة وللتحذير من اجتياح رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
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انطلاق مسيرة في عمان دعما لغزة وللتحذير من اجتياح رفح الفلسطينية

(د ب ا)
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 3:20 م

انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرة في العاصمة الأردنية عمان، "تنديدا ورفضا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي أودى بحياة آلاف الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء".

وخرجت المسيرة تحت شعار: "إدعموا المقاومة.. أوقفوا العدوان"، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والحركة الإسلامية، بهدف توجيه التحية لطلاب الجامعات الأمريكية والغربية الذين انتفضوا في وجه دعم "الصهيونية"، بحسب وكالة "عمون" الأردنية للأنباء.

وحذر المشاركون من اجتياح مدينة رفح، و"نددوا بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية"، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "الكيان الاسرائيلي لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة".

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