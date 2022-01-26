رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى اتخاذ تدابير استجابة أسرع للحد من انتشار أوميكرون

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ تدابير استجابة أسرع للحد من انتشار السلالة المتغيرة «أوميكرون»، وذلك بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية في البلاد إلى أكثر من 13 ألف حالة.

ونقلًا عن وكالة كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء الأربعاء، أدلى «مون» بهذه التصريحات خلال الاجتماع الحكومي للاستجابة لكورونا الذي عُقد في وقت سابق من اليوم برئاسة «مون»، وفقًا لما ذكره السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي بارك سو-هيون.

كما قال «مون» خلال الاجتماع إنه يجب على الحكومة تأمين أسرة المستشفيات بشكل كاف للأطفال، والنظر في تقديم مجموعات الاختبار الذاتي المجانية لذوي الدخل المنخفض، حسبما ذكر «بارك».

وأمر «مون» الحكومة بتأمين إمدادات كافية من مجموعات الاختبار الذاتي وتسليمها بسلاسة إلى الحكومات المحلية، قائلًا: «مع انتشار أوميكرون يجب علينا أن نتحلى بأعلى مستوى من اليقظة، ولكن يجب علينا أيضًا أن نكون حذرين من الإفراط في القلق والخوف».

وقد أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13,012 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 762,983 إصابة.

وللتعامل بكفاءة مع انتشار «أوميكرون»، بدأت كوريا الجنوبية في فرض نظام جديد للاستجابة للفيروس، بما في ذلك توسيع الاختبار السريع وتقليل فترات العزل الذاتي. ويهدف النظام الجديد إلى تقليل الاضطرابات والتركيز على تقليل عدد الحالات الحرجة والوفيات.

وبموجب النظام الجديد، تقوم المستشفيات والعيادات المحلية بإجراء الاختبارات وعلاج المرضى، واستخدام اختبارات المستضدات السريعة بدلا من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في مواقع الاختبار، باستثناء لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو المجموعات المعرضة للخطر.

وتم تطبيق النظام في البداية في أربع مناطق شهدت زيادة في حالات الإصابة بالسلالة المتغيرة «أوميكرون»، وهي مدينة كوانغجو بإقليم جولا الجنوبي ومدينتا بيونغ تيك وأنسونغ بإقليم كيونغ كي.

وابتداء من 3 فبراير، سيتوسع النظام على الصعيد الوطني، مع إدخال اختبارات مستضدات سريعة في 256 موقع اختبار في جميع أنحاء البلاد.