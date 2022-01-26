صحة القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الخدمة الطبية لسوء الأحوال الجوية

قال الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وذلك نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وشدد وكيل الوزارة علي مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة.

وأضاف وكيل الوزارة أنة تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالقليوبية للاستعداد في حالة الطواريء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.