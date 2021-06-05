واشنطن: الرد على مساعدة مينسك في غزو أوكرانيا سيكون سريعا وحاسما

حذر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بيلاروسيا من عواقب وخيمة في حال مساعدة موسكو على غزو أوكرانيا.

وقال برايس حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "رد واشنطن ضد بيلاورسيا سيكون سريعا وحاسما في حال حدث غزو روسي لأوكرانيا انطلاقا من أراضيها".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه قد يتعين على قوات حلف شمال الأطلسي الناتو، إعادة تقييم نشر قوات خاصة في الدول المحاذية لبيلاروسيا إذا تمركزت قوات روسية بشكل دائم على أراضيها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد حذر في وقت سابق من أن شن أي عملية غزو لأوكرانيا سيكون "موجعا ودمويا" بالنسبة إلى روسيا.

وتدعي السلطات الأوكرانية والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب حدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الإدعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.