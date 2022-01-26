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أعلنت رابطة الأندية المحترفة، الثلاثاء، عن عقوبات مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية المُقامة في الفترة الحالية.

وجاءت أبرز العقوبات، توقيع غرامة مالية على نادي بيراميدز قدرها 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق في بداية الشوط الثاني من مباراته أمام المصري لمدة 4 دقائق، كما تم إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، للطرد لسابق حصوله على بطاقة صفراء.

وجاء العقوبات علي النحو التالي:

مباراة الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني

إيقاف ممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى فريق إيسترن كومباني مباراة واحدة للطرد، بسبب الاعتراض على حكم اللقاء.

إيقاف حسن مصطفى مساعد مدرب فريق الاتحاد السكندري مباراة واحدة للطرد، بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

مباراة المصري وبيراميدز

توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه على فريق بيراميدز بسبب تأخر لاعبيه فى النزول لأرض الملعب في الشوط الثاني لمدة 4 دقائق.

توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه على فريق المصري بسبب تأخر لاعبيه فى النزول إلى الأرض الملعب فى بداية المباراة لمدة 5 دقائق.

مباراة فاركو مع طلائع الجيش

إيقاف أحمد محمد عبد العزيز لاعب فاركو مباراتين، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد طرده بسبب اللعب العنيف.

مباراة سيراميكا كليوباترا مع إنبي

إيقاف محمد إبراهيم أبو اليزيد لاعب سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة للطرد، لسابق حصوله على بطاقة صفراء.