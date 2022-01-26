سامح شكري: رغبة مصرية جزائرية في تعزيز العلاقات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك رغبة مصرية جزائرية في تعزيز الصلات المشتركة في ظل العلاقات الوثيقة بينهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مصر والجزائر تتشاركان في مواجهة الكثير من التحديات وعلى رأسها ليبيا.

وأوضح أن مصر والجزائر تجمعهما علاقات تاريخية، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بينهما، إلى جانب العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

ولفت إلى أنّ زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لمصر أخذت أهمية كبيرة لدفع العلاقات وتفعيل الآليات المشتركة لتحقيق مزيد من المصالح للبلدين.