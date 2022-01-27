جنوب السودان تتصدر مؤشر الدول الأكثر فسادا في العالم

تصدرت دولة جنوب السودان مؤشر الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث جاءت في المرتبة رقم 180 من ضمن 180 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.

وكانت دولة جنوب السودان قد جاءت في المرتبة الثانية كثاني أكثر دول العالم فسادا في العام السابق، كما احتلت المرتبة الثالثة في تصنيف العام 2019.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها "إن القادة المتهمين بالفساد في جنوب السودان لا تتم محاسبتهم أو تقديمهم للمحاكم، خاصة بعد أن تحدثت تقارير أممية عن ضلوع بعض القيادات السياسية بالبلاد في نهب الموارد المالية للدولة وتحويلها لحساباتهم الخاصة بالخارج".

واستخدم مؤشر 2020 تقييم الخبراء واستطلاعات الرأي لتصنيف البلدان والأقاليم، حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام ويعتمد التقرير في تصنيفه لفساد الدول على الأساس الديمقراطي الضعيف والتلاعب الذي يمارسه السياسيين من أجل تحقيق مصالحهم في السلطة.

وفي العام 2019 أظهر تقرير أجرته مؤسسة (ذا سنتري) الامريكية أن كبار المسؤولين الحكوميين هم المستفيدون من الصراع في جنوب السودان.

وبحسب التقرير، فقد استولى قادة جنوب السودان "الكليبتوقراطيون" والأفراد والشركات الأجنبية على مليارات الدولارات من أموال البترول.