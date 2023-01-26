مسؤولو صرف صحي الإسكندرية يدرسون رفع كفاءة المنظومة بمناطق غرب

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستعراض موقف منظومة الصرف الصحي، والتوسعات الرأسية والأفقية والاحتياجات التنموية، ومختلف التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بمناطق غرب الإسكندرية، واستيعاب مياه الأمطار الزائدة في فصل الشتاء على محطات الصرف الصحي.

وأوضح نافع، أن الهدف من عقد الاجتماع الوقوف على حالة المنظومة بغرب الإسكندرية، وتقديم الإمكانات لوضع استراتيجيات متكاملة وخطط لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ووضع حلول؛ لاستيعاب التصرفات من المشروعات التنموية، وتقليل الضغط على محطات الصرف الصحي، واستيعاب مياه الأمطار الزائدة في فصل الشتاء.

وأشار رئيس الصرف الصحي، إلى جهود ودعم الدولة المستمر في مجال البنية التحتية وتطوير منظومة الصرف الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.