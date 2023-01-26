توقعات بانتعاش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأول

توقع وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو، اليوم الخميس، انتعاش اقتصاد بلاده خلال الربع الأول من العام الجاري على خلفية رفع الصين للقيود وإعادة فتح أبوابها أمام العالم.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البيانات الصادرة من بنك كوريا المركزي، أن الاقتصاد الرابع على مستوى قارة آسيا انكمش بنسبة 4ر0% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، وبنسبة 3ر0% مقارنة بنمو الربع السابق ، وأن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى ضعف الصادرات.

وبالنسبة لعام 2022 بأكمله ، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 6ر2 % على أساس سنوي، وهو الأبطأ في غضون عامين.

وقال وزير المالية خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد :" انتشرت التحديات التي طالت الاقتصاد الحقيقي في جميع أنحاء العالم ، بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الدول الكبرى العام الماضي".

وكرر تشو وجهة نظره بأنه رغم أن كوريا الجنوبية ستستمر في مواجهة المزيد من العقبات في النصف الأول من العام ، إلا أنها ستشهد انتعاشا تدريجيا في وقت لاحق من العام بالتزامن مع انتعاش صناعة الرقائق.